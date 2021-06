Kato Callebaut toont eerlijke selfies: «Hetzelfde lichaam, verschillende hoeken»

De 29-jarige zangeres deelde enkele foto’s waarop ze onder meer de vergelijking maakt tussen een gewone houding en een ontspannen houding. In het eerste geval heeft ze een strakke buik, in het tweede geval niet.

Perceptie

Ze wil daarmee body positivity promoten. Op sociale media delen mensen vaak de beste foto’s van zichzelf om zo perfect mogelijk over te komen. Kato toont een veel realistischer beeld. «Angles en perceptie. Hetzelfde lichaam, verschillende hoeken. Gewone houding, ontspannen, met uitslag op de rug (want in de zomer sporten & vrouwelijke hormonen = top combo) en het belangrijkste op foto vier: Blijven lachen», schrijft ze erbij.