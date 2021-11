Fan van pintjes en ‘Game of Thrones’? Dan wil je dit bier zeker proeven

De boeken en zeker de serie van ‘Game of Thrones’ kunnen wereldwijd op heel wat fans rekenen. Toen de reeks tot een einde kwam, zorgde dat - ondanks de meer dan bedenkelijke afloop - dan ook voor een boel teleurstelling. Waar moesten we nu naar kijken? In welke serie zouden we nu nog helemaal kunnen opgaan?

Wel, een successerie zou geen successerie zijn mocht er geen prequel of sequel aangekondigd worden. De aankondiging van de release van ‘House of the Dragon’, oftewel een serie over wat voorafgaat aan ‘Game of Thrones’, in 2022 kwam dan ook niet als een verrassing.

Drie biertjes

Maar in de tussentijd moeten ‘Game of Thrones’-fans niet op hun honger blijven zitten. Van wijn tot Oreo’s, aan merchandise samenwerkingen is er alvast geen tekort. Maar aan die waslijst worden nu nog enkele lekkere extra’s toegevoegd. Brouwerij Mikkeller, die eerder dit jaar al een ‘Game of Thrones’-IPA uitbracht, lanceert nu immers nog drie andere biertjes. Wie de Night King Double IPA, de Ghost Visions Lager of de Castle Black Stout wil bemachtigen, rept zich maar beter richting hun website. Winter is coming.