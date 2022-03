Fan van Leonardo DiCaprio? De acteur heeft nu ook een eigen champagne

Of je hem nu voor het eerst zag in ‘Titanic’, ‘Romeo+Juliet’ of ‘Catch Me If You Can’: Leonardo DiCaprio laat je wellicht niet onbewogen. Hoewel hij lang moest wachten op zijn eerste Oscarbeeldje, verovert hij al decennialang de harten van menig filmliefhebber en terecht. Maar DiCraprio is niet alleen actief op het scherm - in de echte wereld zet hij zich al jarenlang in voor het milieu.