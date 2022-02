Zin in bubbels? Deze champagne werd verkozen tot de beste ter wereld

Nieuwjaar mag dan wel gepasseerd zijn, dat betekent niet dat er niets te vieren valt. Of je nu een fles bubbels uit de kast wil trekken voor Valentijn of omdat je een nieuwe job te pakken hebt: elke reden is goed voor een feestje. Maar welke fles bubbels kies je dan?

Wel, als je echt wil uitpakken dan hebben we dé champagne voor jou gevonden. Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Champagne & Sparkling Wine World Championship namelijk ook nu weer de beste fles champagne van het moment verkozen.

Dom Ruinart Rosé 2004

De winnaar van dit jaar is met name de magnum-fles van Dom Ruinart Rosé 2004. Het champagnehuis Ruinart was het eerste om in 1764 een ‘oeil de perdrix’-rosé uit te brengen en de prijs is dan ook een bevestiging van die inspanningen. Al helemaal omdat de jury van de Champagne & Sparkling Wine World Championship bestaat uit een expertenpanel en werd opgericht door wijnauteur Tom Stevenson. Wie de champagne zelf wil proeven, zal wel diep in de buidel moeten tasten want de fles gaat voor zo’n 600 euro over de toonbank. De moeite waard wellicht als je écht iets bijzonders te vieren hebt.