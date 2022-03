Experte onthult waarom getrouwde vrouwen vaak geen zin hebben in seks met hun partner

Er wordt weleens met een knipoog gezegd dat, wanneer een man trouwt of gaat samenwonen met een vrouw, hij zijn seksleven vaarwel mag zeggen. Wel, volgens columniste Nadia Bokody, die zich specialiseert in relatieproblemen, klopt dat in vele gevallen. Ze verwijst daarbij naar een onderzoek uit 2017 dat gepubliceerd werd in de British Medical Journal Open. Daaruit bleek dat vrouwen in vergelijking met mannen dubbel zoveel kans hebben om hun interesse in seks te verliezen als ze samenwonen met een mannelijke partner.

Ongelijkheid

Een belangrijke reden daarvoor ligt volgens Bokody in het feit dat van vrouwen verwacht wordt dat ze zich meer bezighouden met het huishouden en de opvoeding van de kinderen dan de man. Een Australisch onderzoek uit 2019 bevestigde die ongelijkheid al: bij heteroseksuele koppels doen vrouwen wekelijks gemiddeld 21 uur meer ‘huiswerk’ dan mannen. Dat leidt bij vrouwen vaak tot stress, wat zich kan uiten in een verlies van libido.

Betuttelen

Bokody vindt het dan ook hoog tijd dat vrouwen hun mannen minder als kind moeten behandelen en hen meer moeten laten deelnemen aan het huishouden. «Sorry mannen. We weten dat jullie even goed een badkamer kunnen poetsen. Dus als jullie willen rollebollen met je vrouw, neem de toiletborstel dan vast en begin maar te schrobben», besluit ze.