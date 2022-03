Expert waarschuwt voor ‘bluelighting’: Relaties staan onder druk door overmatig smartphonegebruik

Bluelighting verwijst naar het blauwe licht van je smartphone of tablet. Als je aan bluelighting doet in je relatie heb je meer aandacht voor je hilarische groepschat, een grappige TikTok-video of de laatste update over de Oekraïne-oorlog dan voor je lief. Dat kan erg frustrerend zijn, wanneer je bijvoorbeeld probeert te vertellen over je dag en je partner je plots onderbreekt om een Poetin-meme te tonen of heel erg duidelijk niet luistert omdat hij of zij verdiept is in een videogame.

Weg intimiteit

In sommige relatie kan dat cockblocken van de smartphone een probleem worden. Dat is vooral het geval wanneer bovenstaande gevallen té vaak voorkomen en de emotionele verbinding met onze partner bedreigd wordt. Relatietherapeute Katherine Hertlein zegt in Metro UK dat het fenomeen is beginnen te boomen sinds het begin van de lockdown en over de laatste maanden vaker een probleem begint te vormen.

Hertlein waarschuwt dat als je partner te vaak met zijn neus in zijn smartphonescherm zit, het moeilijker wordt om waardevolle conversaties te houden, waardoor de ander zich afgewezen en eenzaam voelt. Het gaat van bijvoorbeeld een gebrek aan oogcontact tot het volledig negeren van de aanwezigheid van de partner. Bovendien kan die overmatige schermtijd ook een invloed uitoefenen op je seksleven en libido. Bijvoorbeeld omdat je lief vaker dierenfilmpjes op TikTok gaat opzoeken dan intimiteit. Tot slot heeft blauw licht zoals bekend ook een negatieve impact op je slaapkwaliteit. Die vermoeidheid die daarmee gepaard gaat kan ook voor die afwezigheid zorgen in een relatie.

Hoe stop je met bluelighten?

Tot slot geeft Hertlein ook nog enkele tips over hoe je jouw schermtijd kunt verminderen en je relatie opnieuw op één kunt zetten.

1. Geen gsm’s in de slaapkamer.

2. Plan gsm-vrije momenten in samen, bijvoorbeeld tijdens het eten of voor het slapengaan.

3. Wees eerlijk: als het gsm-gebruik van je partner een probleem wordt, probeer dan een conversatie over jouw gevoelens aan te gaan.

4. Mindfulness: onze smartphones zorgen voor ontelbare prikkels, waardoor we onszelf opnieuw moeten trainen om aanwezig te zijn in het moment bij onze partners.