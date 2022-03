Geen vis maar wel bonen: Dit zijn de 10 enige echte ingrediënten van een paella volgens de locals

Wie al eens naar Spanje gereisd heeft, kan het bevestigen: paella lijkt in ontelbare vormen en maten te bestaan. Vis, bonen, kip, mossels, schaaldieren... Het lijkt erop dat je alles zomaar in de gigantische ronde pan kan werpen en het paella mag noemen. Maar niets is minder waar. 400 lokale chefs uit Valencia hebben op basis van een enquête de tien geboden van de paella uitgeschreven. Regel één: geen vis.

Valencia is de regio bij uitstek van de paella, en dat mag geweten zijn. De lokale bewoners zijn zo gepassioneerd over hun gerecht dat ze alle paella van buiten de omgeving benoemen als «arroz con cosas», ofwel rijst met wat dingen in gegooid. De versie uit Valencia is met andere woorden de enige echte versie, en al de rest is hun ogen voer voor de hond.

Volgens de wetenschap

Om eens en voor altijd uit te maken wat een authentieke paella is, voerden sociale wetenschappers van de Universidad Católica de Valencia een enquête uit bij meer dan 400 amateur-chefs die ouder zijn dan 50 en in meer dan 266 verschillende dorpen in Valencia wonen. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Gastronomy and Science’.

Dit waren de uiteindelijke tien toegelaten ingrediënten:

1. Rijst

2. Water

3. Olijfolie

4. Zout

5. Saffraan

6. Tomaat

7. Platte sperziebonen

8. Limabonen

9. Kip

10. Konijn

Nee aan vis

90% van de ondervraagden waren het erover eens dat dit de tien essentiële ingrediënten waren voor een paella. Paprika (62,5%), rozemarijn (52,2%) en artisjokken (46,3%) mogen volgens sommigen ook, al mag de laatste groente enkel tijdens het juiste seizoen in de paella gedraaid worden. Een opvallende afwezige: vis en schaaldieren. De meeste onder ons hebben met andere woorden al heel ons leven niets anders gegeten dan «rijst met wat dingen in». Tijd voor een trip naar Valencia.