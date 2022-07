Eerste Hulp Bij Tekenbeten: zo ga je te werk

Hoewel de zomer natuurlijk gelijkstaat aan ontspannen vakantie vieren en eindeloos lang aperitieven op terras, zorgen de hogere temperaturen ook voor minder aangename bijwerkingen. Zo gonst het plots van de muggen in je kamer, moet je meermaals per dag zonnebrand smeren om niet te verbranden en moet je tijdens het buitenzijn opletten voor teken. We kennen ze allemaal, maar wat moet je eigenlijk doen in geval van een tekenbeet?

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen, dus probeer eraan te denken om een tekenwerend middel aan te brengen vooraleer je gaat wandelen of wanneer je veel tijd besteedt in de tuin. Maar zelfs dan is het aangewezen om jezelf, je gezinsleden en je huisdieren nadien te inspecteren. Heb je een tekenbeet? Dan ga je als volgt te werk.

EHB tekenbeten

1. Verwijder de teek rustig in één beweging met een tekenverwijderaar. Knijp een teek niet plat. Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie. Verbrand een vastgehechte teek ook niet. Draai niet aan een teek.

2. Het is niet erg als een stukje van de teek blijft vasthaken in je huid. De bacterie wordt zo niet doorgegeven. Het kan wel een kleine infectie veroorzaken. Verzorg dan het wondje dus . Maak het indien nodig proper met water en zeep.

3. Als je een teek verwijderd hebt, is het belangrijk dat je de tekenbeet goed opvolgt. Let een maand lang op mogelijke symptomen. Noteer als ouder de datum van de tekenbeet van je kind in je agenda met wekelijkse herinneringen om naar de plaats van de tekenbeet te kijken. Opvolging is belangrijk om in geval van ziekte een correcte behandeling te kunnen opstarten.

Een belangrijk signaal van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige plek op de plaats van de tekenbeet die geleidelijk aan groter wordt (het erythema migrans). Deze plek verschijnt niet meteen, maar na enkele dagen of weken. Bij mensen met een donkere huidskleur is die plek blauw. Ook symptomen die lijken op griep (koorts met spier- en/of gewrichtspijn) kunnen het gevolg zijn van een tekenbeet.

Voor meer info kan je terecht op de speciaal hiervoor opgerichte website www.tekenbeten.be