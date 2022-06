Eén op de drie geteste antimuggenproducten werkt niet

In de aanloop naar de zomer heeft Test Aankoop 22 antimuggenproducten getest. Opvallend: acht van die producten werken niet en zijn dus eigenlijk weggesmeten geld. Een aantal producten, al dan niet met DEET als actief bestanddeel, blijkt wel erg goed te werken, meldt de consumentenorganisatie.

De acht producten die rechtstreeks in de vuilbak beland zijn, zijn Zen’sect Zero afweermiddel 8h, Mercurochrome Anti-muggen 7h, Argital Mosquitos defence water, Para’kito Anti-muggen armband, Mosquitno Insect repellent woven bracelet, Pranarom Aromapic bio 7h anti-muggen, Mouskito Repel roller IR3535 20% en Byebugz Anti-insect roll-on.

Test Aankoop onderstreept dat de antimuggenarmbanden, die vooral aan kinderen worden gegeven, vaak een kat in een zak blijken te zijn. De consumentenorganisatie raadt mensen daarom af hun geld hieraan uit te geven.

DEET dan toch veilig

Onder de producten die wel goed werken, zijn er een aantal met DEET als actief bestanddeel. Daarover heerste vroeger twijfel op vlak van gezondheid, maar recente studies tonen aan dat DEET volkomen veilig is. Jonge kinderen en zwangere vrouwen gebruiken DEET best niet in concentraties boven 30 %.

Het label «Beste van de Test» is voor Mouskito Tropical Spray DEET 50%, de «Beste Koop» is Kruidvat anti-insect roll-on DEET 30%. Voor wie DEET toch wil vermijden, is er bijvoorbeeld eucalyptus citriodora olie en icaridine.

Tot slot pleit Test Aankoop ervoor om alle ingrediënten op de verpakking van het antimuggenproduct te zetten, met het oog op allergieën. Nu is het bij wet enkel verplicht de actieve bestanddelen en hun concentratie te vermelden.