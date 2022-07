Een neus voor vriendschap: We kiezen onze vrienden op basis van lichaamsgeur

We worden sneller bevriend met mensen die hetzelfde ruiken als ons. Dat zegt een Israëlische studie in het vaktijdschrift Science Advances. Volgens dat onderzoek gaan mensen, net zoals honden, op elkaars lichaamsgeur af om te bepalen met wie we het goed zullen kunnen vinden.

Vriendschappen zijn net zo mysterieus als romantische relaties. Met bepaalde mensen heb je nu eenmaal een ‘instant’ klik. De onderzoekers vermoedden dat die spontane band zich niet enkel vormt via gemeenschappelijke interesses, maar ook andere gedeelde factoren, zoals lichaamsgeur.

Instant connectie

Ze namen de proef op de som en gingen op zoek naar twintig duo’s die hun vriendschap beschreven als ene die ontstond na een ‘instant klik’. Die duo’s kregen een propere T-shirt opgestuurd, waarin ze die nacht moesten slapen. Zo zou het T-shirt naar hen ruiken. Uiteraard waren er enkele voorwaarden aan verbonden: de deelnemers mochten geen ui of look eten voor enkele dagen en geen deodorant of aftershave gebruiken. Douchen moest met geurloze zeep.

Gedeelde geur

Vervolgens analyseerde een elektronische neus de componenten van de gedragen T-shirts om te bekijken of de geuren van de duo’s gelijkaardig waren. Een team van 25 vrijwilligers deed dezelfde oefening. Ze concludeerden dat vriendschappelijke duo’s daadwerkelijk meer vergelijkbare geuren hadden, dan duo’s die elkaar niet kenden. Daardoor vermoedt de studie dat lichaamsgeur mogelijk een rol speelt tijdens de kennismaking en de eerste fases van vriendschap.

Spiegelspel

Om die hypothese te versterken, organiseerden de onderzoekers nog een tweede test. 132 mensen, die elkaar niet kenden, werden ook gevraagd om te stinken in een T-shirt, onder dezelfde voorwaarden als de eerste duo’s. Daarna werd hun gevraagd om een ‘spiegelspel’ te spelen: ze moesten anderhalve meter van elkaar gaan staan en elkaars bewegingen imiteren. Daarna moesten ze aangeven via een vragenlijst of het klikte met hun spiegelpartner of niet.

Opnieuw kwam de elektrische neus tot dezelfde conclusie: 71% van de ondervraagden beweerden een positieve verbinding te voelen met de ander, als hun lichaamsgeuren overeenkwamen. Met andere woorden, een lichaamsgeur ruiken die gelijkaardig is aan de onze, geeft ons positieve gevoelens over de ander. Echte vrienden steunen elkaar dus door stink en stank.