Bring your Dog to Work Day: is een kantoorhond een must?

Vandaag is het ‘National Bring your Dog to Work Day’. Niet toevallig kondigen de KU Leuven en Animal Assisted Projects, kortweg AAP vzw, vandaag aan dat ze een samenwerking op poten hebben gezet. De twee willen in de praktijk bekijken wat de meerwaarde kan zijn van honden op het werk.

Het project werd voorgesteld bij het Leuvens bedrijf Statik, dat al een drietal jaar honden heeft rondlopen tussen de bureaus. Een werknemer vroeg toen om zijn hond mee te mogen nemen naar het werk, ondertussen zijn er vijf à zes honden die regelmatig over de vloer komen. «De honden brengen kalmte en tevredenheid bij de werknemers», zegt zaakvoerder Pieter Jelle De Brue. «Ze geven een kort moment van ademruimte en zorgen dat werknemers eventuele moeilijkheden op het werk kunnen relativeren.»

Effect op werknemers zonder hond

«Er is al veel onderzoek gedaan naar de impact van honden op hun eigenaars als ze die meenemen naar het werk», zegt hoofdonderzoeker Joni Delanoeije (KU Leuven). «Waar wij nog meer op zullen focussen, is de impact op de werknemers die zelf geen hond hebben, of de noden van de hond zelf. Sinds de coronapandemie zijn er namelijk meer en meer mensen die hun hond naar kantoor willen brengen, dus is het belangrijk om dit ook in kaart te brengen.»

De bedoeling van de samenwerking is om bedrijven bij te staan met advies en begeleiding wanneer werknemers met de vraag komen om hun hond naar het werk te brengen. Zo kan op maat van elk bedrijf gekeken worden hoeveel en welke honden eventueel ingezet kunnen worden.