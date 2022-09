Een kleine moeite, maar goed voor je lijf: daarom zou je na het eten 2 minuten moeten wandelen

Een wandeling na het eten wordt al jarenlang gezien als iets positiefs. Toch doen we het zelden thuis, maar bijna uitstluitend op vakantie. Door de slingerende Italiaanse straatjes lopen is nu eenmaal aanlokkelijker dan een wandelin onder de stromende regen in België. Toch zouden we er maar beter een dagelijkse gewoonte van maken, want de voordelen van zo’n wandeling zijn groter dan je zou denken.