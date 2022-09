Diabetes Liga waarschuwt: «400.000 Belgen weten niet dat ze diabetes hebben»

Naar schatting 400.000 Belgen hebben diabetes type 2 - ook wel ouderdomsdiabetes genoemd - maar weten dat nog niet. Dat is maar liefst één op de drie van de naar schatting 1,14 miljoen personen met diabetes type 2 in ons land. Dat meldt de Diabetes Liga in een analyse op basis van de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.