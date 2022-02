Dry dating: Dit is waarom we alcohol bannen uit ons datingleving in 2022

De vele deelnemers aan ‘dry january’ en ‘tournee minérale’ tonen aan dat we op een meer bewuste manier willen omgaan met alcohol. Zeker nu we stilaan bekomen zijn van alle katers na het e-peritieven tijdens corona. Die trend zetten we nu ook door in het datingleven. Maak kennis met ‘dry dating’, alcoholvrij daten.

Daten en drinken is een beetje zoals twee mensen in een prille relatie: ze lopen hand in hand. Er zijn vele redenen waarom we denken dat we een wijntje of pintje nodig hebben bij de eerste kennismaking: om het ijs te breken, om de stress te bestrijden of om wat losser of meer ontspannen over te komen. Het zou ons meer moed geven, meer zelfvertrouwen. Alleen zorgt alcohol er ook weleens voor dat we beoordelingsfouten maken tijdens het daten. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de impact op je gezondheid als je meerdere keren per week op date gaat met alcohol.

Het is maar een van de redenen waarom steeds meer singles de alcohol in de kelder laten staan wanneer ze op zoek gaan naar de ware. Alcoholvrij daten zou volgens sommigen ook zorgen voor een meer oprechte connectie en voor meer mindful daten. Bovendien houden veel mensen na twee jaar corona er ook een meer gezonde verhouding met alcohol op na en zien ze het niet langer als een ‘must’ voor een date. Tot slot zijn we ook steeds meer vertrouwd met de nadelen van alcohol op de fysieke gezondheid, maar ook op de mentale gezondheid.

Hoe date je alcoholvrij?

Kies de juiste activiteit

Eenmaal je beslist hebt om alcohol te bannen uit je datingleven heb je niet altijd zin om uit te leggen aan je tindermatch waarom je geen bier of wijn wil. Ga daarom op zoek naar activiteiten waarbij de vraag niet zal opduiken. Op sportieve eerste dates komt er tenslotte nooit alcohol aan te pas. Als je de wandeldates inmiddels kotsbeu bent, kan je bijvoorbeeld ook samen gaan fietsen, klimmen, bijlenwerpen, zwemmen, padellen of spikeballen. Ook een culturele uitstap naar de bioscoop of het museum valt meestal vrij gemakkelijk alcoholvrij te organiseren.

Wil je toch gewoon liever rustig zitten en praten in een gezellig café? Doe dan op voorhand je research. Bekijk op voorhand of de kaart waardige alcoholvrije alternatieven heeft, zoals alcoholvrij bier, homemade iceteas of mocktails.

Zoek andere manieren om met je zenuwen om te gaan

Zenuwachtig zijn vooraleer je op een eerste date gaat, is erg normaal. Alcohol is helaas geen gezond en bewezen medicijn om die angst mee te verhelpen. Je gedachten verzetten vooraleer je op date vertrekt, is vaak minstens even effectief. Probeer bijvoorbeeld een hoekje om te lopen, wat te lezen, de stress van je af te schrijven of te bellen met een vriend(in).