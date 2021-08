Dit zijn de mooiste stranden in Frankrijk voor je volgende vakantie

Na anderhalf jaar zijn we deze zomer weer volop aan het reizen en nieuwe plaatsen aan het ontdekken. Voor de een betekent dat een all-in vakantie in een resort, terwijl de ander gaat backbacken door Oost-Europa en nog anderen graag gaan zonnen op het strand. Als je tot die laatste categorie behoort, let je maar beter goed op.

Dat Frankrijk een heleboel te bieden heeft op vakantiegebied, is niet nieuw. Het land is zo uitgestrekt en gevarieerd dat er voor ieder wel wat wils is. En dankzij de lange kustlijn zijn er ook een hoop stranden om je handdoek op uit te spreiden. Maar welke zijn het meest de moeite waard? De website Likibu ging in onze plaats op onderzoek uit en stelde een lijstje op, op basis van hoe vaak ze op Instagram werden vernoemd. De kans dat je er alleen bent, is dus weliswaar klein, maar daar krijg je wel wat voor terug.

Top tien mooiste stranden

1. Omaha Beach (Vierville-sur-Mer)

2. La Côte des Basques (Biarritz)

3. Santa Giulia (Porto-Vecchio)

4. Plage de Palombaggia (Porto-Vecchio)

5. Calanque de Sormiou (Marseille)

6. Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont)

7. La plage de Nonza (Nonza)

8. Saleccia (Santo-Pietro-di-Tenda)

9. Plage d'Etretat (Etretat)

10. Plage de Pampelonne (Ramatuelle)