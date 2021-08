De vijf mooiste Europese fietsroutes op een rijtje

Ben je een fan van rondreizen en wil je graag een actieve vakantie beleven? De mooiste routes in Europa kun je natuurlijk ook gewoon per fiets afleggen. Wij zetten de vijf mooiste fietsroutes door Europa voor je op een rijtje: van Ierland tot Griekenland.

1. Thassos, Griekenland

Voor de beginnende fietser is een tocht langs het groenste eiland van Griekenland een mooie optie. De 100 kilometer lange kustlijn van Thassos bestaat uit prachtige stranden, ruige kliffen en historische bezienswaardigheden. Met de fiets stop je zo langs een van de vele kastelen. Ook leuk: een duik nemen langs de riffen en oude scheepswrakken. Een relatief goedkope bestemming, waardoor het eiland geliefd is onder studenten en gezinnen.

2. Vaillore, Frankrijk

Het is even klimmen, maar dan heb je ook wat: de bergetappe over de Col du Galibier in Frankrijk neemt je mee door mysterieuze bossen en woeste bergen. Een 190 kilometer durende Alpen rit van Valloire, hoog in de Auvergne-Rhône, en terug. Deze pittige fietsroute is niet alleen geliefd onder toeristen, maar wordt vaak ook gefietst door atleten van de Tour de France. Durf jij het aan?

3. Kranjska Gora, Slovenië

De Julische Alpen vormt het decor van een rondreis door het onbekende berglandschap van Slovenië. In de 212 kilometer durende fietstocht van Kransjka Gora naar Triëst kom je langs Italiaans valleien, indrukwekkende bergtoppen en turqoise rivieren. Een ideale fietsbestemming voor wie van rust houdt. Let op: in het najaar kun je een deel van de route alleen via ski’s bereiken. Daarom kun je deze fietstocht beter in het voorjaar maken, tussen juni en september.

4. Montrose, Schotland

Staat wildkamperen hoog op jouw lijstje? Dan is een fietstocht door Schotland echt aan jou besteedt. Op dit eiland mag je namelijk legaal je tentje opzetten in de wildernis. Via Fort William fiets je in 316 kilometer naar Montrose: een rit langs ruige rotsblokken, stromende beken en nieuwsgierige herten. Nog meer viervoeters vind je in het Cairngorm National Park, waar een kwart van de zeldzame en bedreigde diersoorten van het Verenigd Koninkrijk huishouden.

5. Ring of Kerry, Ierland

Mocht je iets meer voelen bij een Ierse rit, dan zou je de Ring of Kerry-route per fiets af kunnen leggen. Vanuit Killarney naar de wilde westkust: een fietstocht waar je wel even de tijd voor moet nemen, aangezien het meer dan 1500 meter klimmen is. Bereid je voor op lange smalle wegen, hoge kliffen en woeste zeeën. Maar ook op pubs in vriendelijke dorpen, waar je even kunt bijkomen met een Guinness pint.