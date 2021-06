Dit zijn de mooiste én goedkoopste reisbestemmingen voor deze zomer

Budget opties

Gelukkig bestaan er voor de meeste activiteiten ook budgetvriendelijke alternatieven. Zo kan je drankjes kopen in de supermarkt en in het park afspreken met je vrienden of ervoor kiezen om ‘s middags in plaats van ‘s avonds op restuarant te gaan, wat vaak veel geld uitspaart. En ook op reisgebied zijn er opties. Essentieel is in dit geval om je bestemming goed uit te kiezen én om, indien mogelijk, niet tijdens het hoogseizoen te reizen. Heb je wat inspiratie nodig? Geen nood, dit zijn volgens Lonely Planet alvast de mooiste én goedkoopste reisbestemmingen van het moment. Let tijdens het boeken uiteraard wel op eventuele reisbeperkingen door corona.