Wordt reizen nog eenvoudiger? «België kan nog groen kleuren voor begin van zomervakantie»

In de week van 12 tot 18 juni kwamen er dagelijks gemiddeld 450 bevestigde coronagevallen bij. Het gaat om een daling met 44 procent. «De besmettingscijfers halveren daarmee bijna wekelijks, met een halveringstijd van acht dagen om precies te zijn», aldus Van Gucht. «We zien de daling bij alle leeftijden en die is momenteel het meest uitgesproken bij de kinderen en de tieners, waar de cijfers nu halveren op weekbasis.» Bij de twintigers gebeuren nog de meeste besmettingen.

De tweewekelijkse besmettingsgraad, of incidentie, ligt nu in alle provincies onder de 100 per 100.000 inwoners. Alleen in het Brussels gewest ligt de incidentie nog boven die grens. Voor heel België gaat het momenteel om 76,5.

«De ziekenhuisopnames volgen de trend van de besmettingen», lichtte Van Gucht toe. Van 15 tot 21 juni ging het om gemiddeld 32 per dag, 35 procent minder dan de week ervoor. «De ziekenhuisopnames halveren daarmee om de elf dagen.» Op dit moment liggen er nog 470 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 206 op de afdelingen intensieve zorg.

Tot slot zijn er ook almaar minder nieuwe overlijdens wegens COVID-19 te betreuren. Van 12 tot 18 juni waren het er per dag gemiddeld 6, een krimp met 27 procent. «Positief nieuws is ook dat we de voorbije week geen enkel overlijden hebben vastgesteld in de woonzorgcentra zelf», benadrukte de viroloog. Er overleden wel nog drie bewoners in het ziekenhuis.

De coronapandemie gaat dan wel verder de goede richting uit, toch roept Van Gucht nog op tot voorzichtigheid. «Landen zoals Portugal en het Verenigd Koninkrijk tonen immers aan dat de trend nog steeds kan keren zolang vele mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn.»