Dit zijn de minst stressvolle en best verdienende beroepen

In welke sector ga je na je studies aan de slag? Het is een vraag waar veel afstuderende studenten dezer dagen mee geconfronteerd worden. Hoewel sommigen onder ons voor een erg specifiek beroep studeren, is dat lang niet het geval van iedereen. Dus waar begin je met zoeken? Hoe kies je een job die bij je past? Wel, als je niet van stress houdt, hebben we misschien het ideale lijstje voor je gevonden.

Stress. Het is een woord dat velen onder ons niet graag horen. Een gevoel waar we vaak tegen beter weten in mee te maken krijgen. Iets dat onlosmakelijk verbonden is met veel jobs. Nochtans kan je ook een beroep vinden waar stress niet al je energie opslorpt. En dat betekent niet per se dat je weinig verdient. Business Insider maakte op basis van gegevens van het Amerikaanse ministerie voor werkgelegenheid een lijstje met beroepen waar je én relaxed aan het werk kan én goed je brood verdient. Eentje om in gedachten te houden wanneer je het allemaal niet meer zo goed weet.

Top tien beroepen

1. Wiskundige

2. Geograaf

3. Politicoloog

4. Chemisch ingenieur

5. Analist

6. Commercieel en industrieel designer

7. Fysicus

8. Materiaalonderzoeker

9. Hydroloog

10. Agrofood onderzoeker

11. Economieprofessor

12. Biochemisch of biomedisch ingenieur

13. Econoom

14. Staticus

15. Epidemioloog