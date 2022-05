Instroom studenten brengt hoop in kinderopvang

Eind maart waren er 870 openstaande vacatures voor begeleider in de kinderopvang. Dat is een vervijfvoudiging tegenover 2017 en een record. Dat blijkt uit de cijfers van VDAB. Maar ook de opleiding voor werkzoekenden is populair. In 2021 startten 845 kandidaten een opleiding tot kinderbegeleider. De eerste cursisten studeren momenteel af en worden begeleid om de stap naar een job te zetten.

«Wie interesse heeft om aan de slag te gaan in de kinderopvang, heeft heel wat mogelijkheden en perspectief op een duurzame loopbaan. Iemand die niet meteen de juiste competenties heeft, mag zich zeker niet laten afschrikken. Met de gratis opleiding van en ondersteuning via VDAB kan iedereen die graag zorg draagt klaargestoomd worden voor een job als kinderbegeleider», zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Knelpuntberoep

Sinds 2020 staat het beroep begeleider in de kinderopvang op de knelpuntberoepenlijst. Er zijn nochtans heel wat geïnteresseerden. Eind maart 2022 gaven meer dan 2.200 werkzoekenden in hun online profiel op vdab.be aan dat ze geïnteresseerd zijn in het beroep. Dat is in de afgelopen jaren echter sterk geëvolueerd. Begeleiders in de kinderopvang hebben vandaag meerdere competenties nodig gezien het over meer gaat dan zorgen en pampers verversen alleen. Er is ook een belangrijke pedagogische rol. Daardoor komt niet iedereen voor het beroep in aanmerking.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: «Sinds het beroep in 2020 een knelpuntberoep is geworden, zetten we volop in op het creëren van kansen. Vanaf 2024 is er een kwalificatie vereist om het beroep te mogen uitoefenen. Daar houdt VDAB vandaag al rekening mee. We voorzien een opleidingsaanbod in alle provincies, en dat zowel voor begeleiders van baby's en peuters, als voor begeleiders van schoolgaande kinderen.»

Ondersteuning

Als het past in een traject naar werk, kunnen werkzoekenden gratis de opleiding tot kinderbegeleider volgen. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en komt tussen in vervoersonkosten en eventuele kosten voor kinderopvang. In 2021 startten 845 werkzoekenden een opleidingstraject voor begeleider in de kinderopvang. De afstudeerrichting van baby's en peuters is het meest in trek. Via een project van het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgen kwetsbare werkzoekenden ook extra ondersteuning bij de de opleiding, zoals taalondersteuning. In 2021 volgden 199 van de 845 cursisten de opleiding met steun van ESF.

De werkzoekende volgt de opleiding bij een CVO en volgt een stage op de werkvloer. Er is ook een meldpunt waar bij gebrek aan stages gebruik van gemaakt kan worden. Dan biedt de sector stages aan. De eerste cursisten studeren af in deze periode. Voor hen organiseert VDAB provinciaal jobmatchings om de stap naar een job te zetten.