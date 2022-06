Dit zijn de meest leefbare steden ter wereld

Auckland kon vorig jaar de eerste plek innemen, aangezien ze op dat moment een van de weinige plekker ter wereld was waar er weinig coronamaatregelen golden. Nu het ‘oude normaal’ in Europa zo goed als helemaal teruggekeerd is dankzij de vaccinatiecampagne, kan het dat voordeel niet meer uitspelen. Daardoor kan Wenen opnieuw de eerste plek in de ranking van The Economist terugclaimen. «Wenen, die naar de 12e plaats gezakt was in 2021 toen musea en restaurants gesloten waren, heeft zijn eerste plek terug, de positie die het ook had in 2018 en 2019», klinkt het in het rapport. Wenen kan die titel claimen dankzij zijn goede infrastructuur, stabiliteit, goede gezondheidszorg en een groot aanbod van cultuur en entertainment.

Europa boven

In het algemeen doen Europese steden het bijzonder goed. Maar liefst zes steden (Wenen, Kopenhagen, Zurich, Genève, Frankfurt en Amsterdam) vervolledigen de top tien. Parijs en onze eigen hoofdstad Brussel krijgen respectievelijk de 23ste en 24ste plek. Andere koplopers zijn Canada, met drie steden in de top tien en Australië. Brisbane, Adelaide en Perth krijgen elk de 27ste, 30ste en 32ste plek, terwijl Melbourne een 10e plek deelt met Osaka, Japan.

Kiev valt uit ranking

Enkele andere steden vielen dit jaar uit de ranking. Logischer wijze werd Kiev niet opgenomen in de ranking, na de inval van Rusland in Oekraïne. Moskou en St. Petersburg stonden wel nog in de lijst, maar zakten enkele plaatsen door de gevolgen van de wereldwijde sancties tegen Rusland. Beirut, de hoofdstad van Libanon, werd eveneens uitgesloten uit de lijst, door de explosie van de haven in 2020 en de zware economische crisis. Vanwege de oorlog blijft Damascus in Syrië de minst leefbare stad van de wereld.

Top 10 meest leefbare steden

1. Wenen (Oostenrijk)

2. Kopenhagen (Denemarken)

3. Zurich (Zwitserland)

4. Calgary (Canada)

5. Vancouver (Canada)

6. Genève (Zwitserland)

7. Frankfurt (Duitsland)

8. Toronto (Canada)

9. Amsterdam (Nederland)

10. Osaka (Japan) – Melbourne (Australië)