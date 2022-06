Brussel behoort tot Europa’s meest stresserende steden

Druk, druk, druk. Het is en uitspraak die we tegenwoordig als heel normaal beschouwen en die duidelijk duidt op een stresserende levensstijl. Hoe meer je dezer dagen te doen hebt, hoe succesvoller je zogenaamd bent. Het feit dat stress niet bepaald goed is voor een mens, negeren we dan maar even. Al blijken niet alle steden wat dat betreft gelijk geschapen - Brussel zou namelijk tot de meest stresserende steden van Europa behoren.

Dat komt alvast naar voren uit een studie van de Britse opticien Lenstore. Zij onderzochten welke Europese hoofdsteden het meest stresserend zijn en welke net het meest relaxed. Daarvoor namen ze een hele resem factoren in acht: van het het aantal gepresteerde uren per week over de gemiddelde vastgoedprijs tot het aantal parken, niets werd over het hoofd gezien. Uit de analyse van al die data blijkt dat niet Londen, niet Parijs, maar Athene Europa’s meest stressvolle stad zou zijn - vooral het gebrek aan groen vormt een probleem in de Griekse hoofdstad. Rome komt op de tweede plaats door de lucht- en geluidsvervuiling, gevolgd door Parijs. Het is voornamelijk de prijs van het vastgoed die de Fransen de das om doet. Brussel valt dus net buiten de top drie, maar prijkt wel op de vierde plaats. De Europese top vijf wordt - niet al te verrassend - afgesloten door Londen.

Meest stressvolle steden wereldwijd

1. Bogotá, Colombia

2. Athene, Griekenland

3. Mexico City, Mexico

4. San-José, Costa Rica

5. Rome, Italië

6. Ankara, Turkije

7. Seoul, Zuid-Korea

8. Parijs, Frankrijk

9. Jeruzalem, Israël

10. Santiago, Chili