Dit zijn de indrukwekkendste trektochten ter wereld

Wandelvakanties zijn in. De vele coronawandelingen in het Zoniënwoud en de Hoge Kempen smaakten duidelijk naar meer. Hoog tijd om de vleugels uit te werpen en de wildernis in te trekken. Maar waarheen? De Amerikaanse krant CNN stelde een lijst op van de beste wandelroutes van de wereld.

De lijst verkent bekende en minder bekende routes. Iedereen met een hart voor natuur hoorde alvast van de Appalachian Trail in de Verenigde Staten of de Santiago de Compostela. Maar CNN zette ook enkele vergeten Europese trektochten in de kijker. Zo brengt ‘The Dingle Way’ je naar de hoogste toppen van Ierland, terwijl de balkanroute je over de bergkammen van Zuid-Europa leidt. In verdere oorden is de Basho route, gebaseerd op de route die dichter Matsuo Basho 300 jaar geleden nam, een unieke mix tussen traditionele cultuur en natuur en ontmoet je in het Bwindi woud misschien wel gorilla’s.

23 waanzinnige routes

1. Pennine Way, Verenigd Koninkrijk

2. Camino de Santiago de Compostela, Spanje

3. Appalachian Trail, Verenigde Staten

4. Basho route, Japan

5. Refugio Frey and Cerro Catedral, Argentinië

6. Mount Toubkal, Marokko

7. Grote Muur van China, Jinshanling

8. Drakenrug, Hong Kong

9. The Dingle Way, Ierland

10. Tergo La, Bhutan

11. Tahoe Rim Trail, Verenigde Staten

12. Zijderoute Armenië

13. Lechweg, Oostenrijk en Duitsland

14. Indus Vallei, Himalaya, India

15. Bwindi woud, Oeganda

16. West Coast Trail, Vancouver Island

17. Percorsi Occitani, Italië

18. Lares and Incapad, Peru

19. Monteverde nevelwoud, Costa Rica

20. Lycische Weg, Turkije

21. Balkan, Montenegro and Albanië

22. Nevelwoudenwandeling, Laos

23. Cape to Cape Track, Australië