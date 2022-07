Zin om te verhuizen? Op deze afgelegen plek woon je een jaar gratis

Heb je zin om je leven een andere wending te geven? Genoeg van de stadse drukte, tijd voor wat rust op het platteland? En schrikt een nieuwe taal je niet af? Dan hebben we misschien wel de uitgelezen kans voor jou gevonden. Het Ierse eiland Inis Meáin is namelijk op zoek naar een familie die een jaar lang gratis op het eiland wil wonen.

Dat klinkt te mooi om waar te zijn en natuurlijk zijn er dan ook een aantal voorwaarden verbonden aan het aanbod. Zo is de actie erop gericht om meer kinderen in het Ierse schoolsysteem te laten integreren, dus je moet wel degelijk kinderen hebben. Verder moet je ook zelf openstaan voor de taal.

Gratis thuis

In ruil krijgt de winnende familie gedurende één academiejaar gratis onderdak in een modern huis op Inis Meáin. Ter plekke vind je onder andere een co-workingplek, wat het aanbod voor digital nomads potentieel erg aantrekkelijk kan maken. Er is ook sprake van werkgelegenheid op het eiland zelf, dus dat is wellicht het bestuderen waard. Wie wil deelnemen aan de wedstrijd kan zich nog tot 10 augustus kandidaat stellen - ben je de gelukkige winnaar, dan word je begin september ter plaatse verwacht.