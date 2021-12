Dit zijn de állerduurste restaurants ter wereld

Op wekelijkse basis houd je het wellicht bij een afhaalpizza of een gezellig etentje in het restaurant bij jou om de hoek. Helemaal oké. Maar als je echt eens wil uitpakken (maar dan ook écht) zijn deze adresjes wellicht wat voor jou. Opgelet, het zijn de duurste Michelin-restaurants ter wereld, dus een bezoekje is alleen aan te raden als je geld over hebt.

Je hoeft hier geen varkenshaassaté of tomatensoep te verwachten. Nee, verwacht kaviaar, extravagante sushi of uitzicht op Japanse tuinen. Het internationale foodmagazine Chef’s Pencil onderzocht waar men het meeste geld neerlegt voor een exclusieve maaltijd. Daarvoor bekeken de auteurs Michelin-restaurants met de duurste menu’s wereldwijd. Niet te vergeten is dat de drankjes en fooi buiten beschouwing werden gelaten. Het gaat in deze ranglijst dus voornamelijk om de prijs voor het eten.

1. Sublimotion – Ibiza, Spanje

Het proeverij-menu kost ongeveer zo’n 1500 euro en daarmee mag het Spaanse Sublimotion zichzelf de duurste noemen. Het restaurant zelf heeft geen Michelin-ster, maar chefkok Paco Roncero heeft er wel twee op zijn naam staan. Bijzonder aan dit restaurant is dat een heuse digitale chef de maaltijd voor de gasten kookt. Zo kunnen zij in een virtuele wereld hun eten nuttigen.

2. Ultraviolet – Shanghai, China

Voor ruim 1200 euro schuif je hier aan voor luxe etentje. Net als bij Sublimotion combineren de restauranthouders een avondje uit met een visuele ervaring. Hier komen smaak, geur en beeld samen in foto’s op de muren en beelden op de tafel.

3. Kitcho Arashiyama Honten – Kyoto, Japan

Bij Kitcho Arashiyama Honten eet je voor een bescheiden 800 euro per persoon. De keuken gaat hier samen met de typisch Japanse cultuur. Zo kijk je tijdens een diner uit op Japanse tuinen en heeft iedere ruimte een uitgesproken architectuur.

4. Azabu Kadowaki – Tokio, Japan

In Japan weten ze wel wat exclusief dineren is en dat je daar ook wat voor moet neerleggen. Voor iets meer dan 700 euro per persoon kun je hier vertoeven. De chefkok kookt op een houtskoolgrill de maaltijden voor de ogen van de gasten. Wat dacht je van witte truffels of haaienvinnen?

5. Masa – New York, Verenigde Staten

Masa is een restaurant met wederom Japanse invloeden. Hier eet je ook voor zo’n 700 euro per persoon. Masa is gevestigd in het bruisende New York en wordt gerund door chef Masayoshi Takayama, die zelf opgroeide op op een Japanse vismarkt en graag zijn passie voor vis en zeevruchten deelt. Stel je hyper-exclusieve sushi voor en je hebt een beeld bij Masa.