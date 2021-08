Dit nieuw type restaurants verovert België

Virtuele restaurants poppen als paddenstoelen uit de grond. Momenteel vind je in ons land 230 zaken. Ter vergelijking:iIn juni 2020 telde België 183 virtuele restaurants. In juni 2019 waren dat er slechts 129. 2021 betekent dus een toename van 78% in het aantal virtuele merken in België ten opzichte van twee jaar geleden. Restaurants met één of meerdere virtuele merken zagen bovendien hun omzet met meer dan 70% stijgen. Het innovatief concept is een opportuniteit voor de vele restauranthouders die afgelopen anderhalf jaar geleden hebben onder de pandemie.

Inspelen op trends

Met een virtueel merk of virtual brand kunnen restauranthouders hun culinair aanbod eenvoudig uitbreiden en hun omzet verhogen, zonder dat ze daarvoor een fysiek restaurant hoeven te openen. Virtuele restaurants werken immers vanuit dezelfde keuken en met hetzelfde personeel. Ook aan de ingrediëntenlijst verandert er niets, want het virtuele restaurant bereidt nieuwe gerechten met dezelfde ingrediënten. Zo kunnen restauranthouders experimenteren met verschillende soorten keukens en kan een pizzeria voortaan bijvoorbeeld gastronomische wraps op het menu zetten. Een virtueel merk laat restauranthouders ook toe om beter in te spelen op de trends en verwachtingen van hun klanten, die op hun beurt kunnen genieten van een nieuwe selectie aan heerlijke gerechten.

Virtuele restaurants zijn de voorloper van ‘delivery only kitchens’ of ‘ghost kitchens’ (zoals Casper), met het verschil dat een virtueel restaurant enkel online bestaat en opereert vanuit een klassiek restaurant. Ghost kitchens daarentegen hebben vaak geen eetzaal en werken uitsluitend op afhaal of bestelling.

Nieuwe opportuniteit na lockdown

Veel restaurants kunnen na de financiële dip van de pandemie wel een duwtje in de rug gebruiken. Daarom moedigt maaltijdbezorger Deliveroo al haar partnerrestaurants aan om een virtueel merk te testen. Als ‘merkadviseur’ helpt Deliveroo restaurants bij de opbouw van hun virtueel merk tegen een lagere kost en met minder risico. Het platform biedt ook steun en advies in elke fase van de samenwerking – van de opbouw tot de lancering van het virtuele merk. Zo deelt het bedrijf data en nieuwe menusuggesties, stelt het haar netwerk aan (culinaire) experts ter beschikking, geeft het advies over het potentieel en de haalbaarheid en helpt het om ingrediënten, apparatuur, beschikbare ruimte en personeel optimaal in te zetten.

Would Be Chef

Eerder dit jaar kondigde Sven Ornelis de opening van zijn nieuw restaurant aan. De radiopresentator en het creatieve brein achter het culinaire platform Would Be Chef werkte nauw samen met Deliveroo en laat zijn gerechten exclusief door het platform bezorgen. Begin mei richtten ze samen een tijdelijke pop-up virtueel restaurant op, in samenwerking met het Gentse restaurant Gulzig dat bekendstaat voor zijn innovatieve concepten. Gulzig bereidde Sven’s gerechten, die enkel via Deliveroo konden besteld worden; ter plaatste eten was niet mogelijk.

«Het was al lang mijn stiekeme droom om de gerechten van mijn foodblog Would Be Chef ooit in ‘een restaurant’ aan te bieden. Fantastisch toch hoe culinaire dromen dankzij virtuele restaurants kunnen waargemaakt worden! Wat mij betreft, smaakt dit naar meer», aldus Sven Ornelis.