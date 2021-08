Zo houd je je keukenkruiden langer vers

Het is zomer en dat betekent dat je tuin met wat geluk vol staat met kruiden. Kruiden die je kan gebruiken om je gerechten een upgrade én een zomerse toets te geven. Maar voor je het weet, staat de herfst weer voor de deur en is je kruidenvoorraad vergaan. Jammer, maar niet onontkoombaar want er bestaan een paar trucjes om je kruiden langer vers te houden.

Of het nu is voor een paar dagen of een heel seizoen, dankzij deze tips geniet je een stuk langer van de verse kruiden in je tuin. Gedaan dus met al die gedroogde kruiden uit potjes.

1. Glas water

Heb je de planten net uit je tuin geplukt en wil je dat ze enkele dagen, misschien zelfs langer dan een week meegaan? Dan is hydratatie essentieel. Als je de planten gewoon in de frigo legt, zien er bijna instant lelijk uit. Zet je ze daarentegen met de stelen in een glas water, dan zal je zien dat je er veel langer van kan genieten.

2. Vriezer

Wil je je zelfgekweekte kruiden de hele winter lang kunnen gebruiken? Hak ze dan fijn en doe ze in een ijsblokjesvorm. Voeg wat olijfolie toe, zet de vorm in de frigo en laat vervolgens uitharden alvorens je de kruidenblokjes in een diepvrieszak doet om plaats te besparen.

3. Olie

Wil je je kruiden enkele weken vers houden? Snijd ze dan in kleine stukjes en doe ze in een bokaal. Overgiet de blaadjes vervolgens met olijfolie. Dat mengsel kan je gebruiken om mee te koken of om je gerechten mee af te werken. Je kiest uiteraard zelf welke kruidenmengeling je gebruikt.