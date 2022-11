Dit zijn de 30 topbestemmingen voor 2023, volgens Lonely Planet

Vergeet de Michelin Gids, de reisvloggers en bloggers en influencers op TikTok: de enige reisgids die we nodig hebben is er weer. Lonely Planet heeft voor het 18e jaar op rij zijn ‘Best in Travel’-lijst bekend gemaakt voor het jaar 2023. Dit jaar ziet hun lijst er evenwel een beetje anders uit. Lonely Planet maakt voor het eerst onderscheid tussen vijf categorieën: eten, leren, reizen, ontspannen en verbinding.

«We wilden dit jaar iets helemaal nieuw proberen en reflecteren over de manier waarop reizigers kijken naar reizen, wat gaat om de bestemming, maar ook om de ervaring», legt Lonely Planet uit aan CNN. Ze spraken hun wereldwijde netwerk aan en lieten hen bestemmingen nomineren. Met die nominaties ging de reisgids uiteindelijk aan de slag. Iedere categorie kreeg zes topbestemmingen, bekende en minder bekende.

Eten

Kuala Lumpur - FOto PExels

De culinaire bestemmingen voor 2023 zijn: Umbrië (Italië), Kuala Lumpur (Maleisië), Fukuoka (Japan), Lima (Peru), Zuid-Afrika en Montevideo (Uruguay). Zuid-Amerika is goed vertegenwoordigd: Lima kent bijvoorbeeld steeds meer geprezen toprestaurants, terwijl Montevideo ook opkomt als betaalbare wijnbestemming. Kuala Lumpur wordt dan weer getipt vanwege zijn street food.

Verbinding

De bestemmingen die zorgen voor connectie zijn: Alaska (VS), Albanië, Accra (Ghana), Sydney (Australië), Guyana en Boise (VS). In Boise kan je verbinding maken met de grootste Baskische gemeenschap buiten Spanje, terwijl Sydney bijvoorbeeld bekend staat vanwege zijn vriendelijke bewoners.

Leren

De bestemmingen waar je talen, cultuur en geschiedenis kan bijleren zijn: Manchester (VK), New Mexico (VS), Dresden (Duitsland), El Salvador, Zuid-Schotsland en Marseille (Frankrijk). In New Mexico kan je bijleren over de geschiedenis van de Native Americans, evenals de Spaanse erfenis. Manchester is een baken van cultuur, terwijl je jouw Frans kan aanscherpen onder de blakende zon in Marseille.

Ontspanning

Om helemaal te ontprikkelen, reis je naar Halkidiki (Griekenland), Jamaica, Dominica, Raja Ampat (Indonesië), Malta en Jordanië. Deze spreken voor zich: aan de Caribische Zee is het heerlijk ontspannen. Raja Ampat wordt dan weer vaak «het laatste paradijs op aarde» genoemd.

Bhutan - Imagebroker

Reis

Tot slot zijn er zes bestemmingen waarbij de reis belangrijker is dan de bestemming: Istabanboel (Turkije) naar Sofia (Bulgarije), Nova Scoatia (Canada), Zambia, Bhutan, West-Australië en Parque Nacional Naturales (Colombia). Deze trips zijn ideaal voor wie graag op ontdekking gaat, en geheime watervallen, indrukwekkende biodiversiteit en avontuurlijk paden wil exploreren.