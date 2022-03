Dit is waarom je ook bij een prille lentezon zonnebrand moet smeren

Afgelopen weekend konden we genieten van de eerste lentezon en ook deze week zal het zonnetje schijnen. Het is misschien nog geen dertig graden buiten, toch haal je best al de tube zonnebrand boven.

Veel mensen gaan ervan uit dat de huid van de herfst tot de lente geen zonnebrandcrème nodig heeft omdat de zon dan minder hard schijnt. Toch klopt dit niet helemaal: zo’n 80% van de stralingen gaan dwars door elk hondenweer heen. Het is dus belangrijk om je het hele jaar door te beschermen met de hulp van een laagje zonnecrème.

Twee soorten stralingen

Er bestaan twee soorten uv-straling. De eerste is UVB-straling. Deze stralen worden sterk beïnvloed door de dikte van de ozonlaag en dus ook door de seizoenen. Zij zorgen ervoor dat je een tintje krijgt of je kan verbranden, waardoor je weet wanneer het tijd is om te smeren. Het tweede type is UVA-straling. Deze stralen zijn het hele jaar aanwezig en worden minder goed gefilterd door wolken. Door UVA-stralen verbrand je niet en krijg je dus geen waarschuwing van de huid. Maar UVA-stralingen zijn mogelijk nog schadelijker dan UVB-straling: ze veroorzaken DNA-beschadiging, pigmentafwijkingen, versnelling van het verouderingsproces van de huid en een groter risico op het ontwikkelen van huidkanker.

Een studie van het Queensland Institue for Medical Research in Australië onderzocht wat het niet smeren van zonnebrand op lange termijn met je doet. De onderzoekers volgden 903 mensen vier jaar lang en namen aan het begin van de studie een siliconen afdruk van hun gezicht. De ene helft van de groep wreef zich dagelijks met een zonnebrand van minstens 15 SPF in, de anderen smeerden zich enkel in als ze in de zon kwamen.

Smeren heeft voordelen

Op het einde van het onderzoek namen de onderzoekers een tweede afdruk. Het verschil was duidelijk zichtbaar: bij iedereen die dagelijks smeerde was de huid nauwelijks verouderd. Hun vel was ook minder droog, elastischer en ze hadden minder last van pigmentvlekken dan de andere groep. Je dagelijks insmeren is dus heel belangrijk zodat je goed beschermd bent tegen de verschillende uv-stralen en je mogelijke gevolgen kan voorkomen.

Ben je vaak buiten? Gebruik dan meerdere keren per dag zonnebrand en wees niet te zuinig met je tube. Ook de juiste zonnecrème is belangrijk om kwaaltjes te voorkomen. De sterkte van de SPF die je nodig hebt is afhankelijk van je huidtype en de zonkracht. Op een warme zomerdag smeer je je best in met een zonnecrème die minstens een factor 30 heeft. Op een zonnige lentedag volstaat een factor 15, maar kijk vooral ook naar jouw huidtype. Als je snel verbrandt, gebruik je best een zonnebrand met een hogere SPF.