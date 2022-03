Waarom je nooit in de ochtend je telefoon mag checken

Tegenwoordig gebruiken we onze gsm ook als wekker. Daardoor zijn we sneller geneigd om, nadat we na eindeloos snoozen eindelijk beslissen om wakker te worden, eerst eens te kijken wat er afgelopen nacht allemaal gebeurde op sociale media. Volgens een onderzoek van RDC Research zit maar liefst 80% van de smartphonegebruikers in de eerste 15 minuten van de dag op hun telefoon. Voor je het weet heb je Instagram en TikTok volledig uitgeplozen, maar waar je waarschijnlijk niet bij stilstaat, is wat voor effect dit kan hebben op je lichaam en je hersenen.

De scherpe klank van je telefoongeluid ontwaakt je en tien minuten later heb je je volledige mailbox, sociale mediafeed en alle nieuwssites gecheckt. Zodra je je telefoon opent, zijn je hersenen onmiddellijk alert. Het ledscherm van je gsm doet je ontwaken en je wordt meteen langs alle kanalen geprikkeld met informatie.

Wat zijn de gevolgen?

Je ongelezen mailtjes, berichtjes en nieuwssites zorgen ervoor dat je meteen met stress aan de dag begint. Dit heeft een negatieve invloed op je mentale gezondheid. Wanneer je sociale mediakanalen opent, ontkom je er daarnaast niet aan om de actualiteit te lezen. Hier zit vaak slecht nieuws tussen, waardoor je wederom stress krijgt en soms zelf angstig aan de dag begint.

Hoe kom je er vanaf?

Volgens business-analist Micheal McQueen is het belangrijk om de eerste 15 minuten van de dag volledig aan jezelf te besteden. De oplossing is heel simpel: laat je telefoon in de ochtend links liggen. Ontwaak met een frisse douche of een lekker ontbijtje. Neem eerst wat tijd voor jezelf in de ochtend, laat die gsm nog even voor wat hij is. Misschien toch tijd om een echte wekker aan te schaffen?