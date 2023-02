Dit is waarom je altijd moe bent en wat je ertegen doet

Slaaptekort

Slaaptekort, want je slaapt te kort? Om overdag goed te functioneren is je nachtrust van groot belang. De ideale slaapduur is wel voor iedereen anders. Zo heeft de ene persoon 7 tot 8 uur slaap nodig per nacht, terwijl de andere toekomt met 5 tot 6 uur. Dit kan afhangen van je leeftijd: hoe ouder je wordt, hoe minder slaap je nodig hebt. Ook de inspanningen doorheen de dag spelen hierbij een rol. Bovendien heb je in de zomer vaak minder slaap nodig dan in de winter. Gouden tip: luister gewoon naar je lichaam. Als je overdag slaperig bent en consequent in slaap valt nadat je thuiskomt, heb je vorige nacht waarschijnlijk niet genoeg geslapen.

Ongezonde eetgewoontes

Je bent wat je eet: iemand die gezond eet zal zich minder moe voelen, dan iemand die ongezond eet. Voedingsstoffen als koolhydraten, eiwitten en vetten leveren ons energie. Ook je dagelijkse dosis fruit (minstens twee stuks) en groenten (minstens 250 gram) is belangrijk. Andersom zijn er dan weer energievreters zoals snelle suikers, transvetten en bewerkte voedingsmiddelen. Een andere boosdoener is overeten. Hierdoor draait je spijsvertering overuren. Probeer dus op tijd aan de rem te trekken!

Vitamine D-tekort

Er wordt niet zomaar over een ‘winterdipje’ gesproken. Om aan onze dagelijkse Vitamine D te komen moeten we minstens een kwartier in het zonnetje doorbrengen. Tijdens de winterperiode zit de zon soms goed verstopt en is ons lichaam ingepakt met warme kleren. En het is een van de weinige vitaminen die we niet kunnen verkrijgen via voedsel. Een vitamine D-supplement is de ideale oplossing om de winter gezonder en fittter door te komen. Voor mensen met een getinte huid, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen tot 4 jaar is dit supplement extra aangeraden.

Stress

Je hebt je verslapen, mist je deadline en krijgt de hele tijd mailtjes van je werk... Stressvolle dagen vallen niet te vermijden. Wanneer de stresshormonen gieren door je lichaam, kan je last krijgen van vermoeidheid. Hoewel stress onmisbaar is, kan je het wel leren beheersen. Dat doe je door meer dingen te doen die je ontspannen, zoals een wandeling maken door de stad, je lievelingsfilm opnieuw kijken of een lekker warm badje nemen.

Te veel cafeïne

Tijdens een vermoeiende dag zijn veel mensen geneigd om meerdere kopjes koffie of energiedrankjes achterover te kappen. Maar opgelet: cafeïnehoudende dranken geven slechts een tijdelijke energieboost. Het is dus geen wondermiddel om je verloren uren nachtrust mee in te halen. Door overmatig gebruik ben je de volgende dag ook minder uitgerust. Dat komt omdat te veel cafeïne de slaapcyclus verstoort. Als je momenteel slaapproblemen ondervindt en vaak zulke drankjes drinkt, weet je wat je te doen staat!

Medische aandoening

Kan je nog steeds niet achterhalen waarom je zo uitgeput bent? Dan is het een goed idee om een afspraak te maken met je huisarts. Daar kan je je symtomen uitleggen en je laten checken op eventuele gezondheidsproblemen. Trek zelf nooit te snel conclusies!