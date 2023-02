Koude koffie? 7 manieren om je overgebleven koffie te hergebruiken

Coffeelovers weten hoe hartverscheurend het is om koffie te laten staan. Toch kom je soms in tijdnood of raak je afgeleid. Voordat je het weet is je heerlijke drankje koud geworden. Maar goed nieuws: met deze 7 handige tips hoef je nooit meer koffie te verspillen.

1. Maak een snelle ijskoffie

De makkelijkste manier om de leftovers te gebruiken is door er een verfrissende ijskoffie mee te maken. Voeg nog wat ijsblokjes, melk en suiker toe en voilà! Let wel op dat het niet te waterig wordt. De oplossing? Koffie-ijsblokjes. Ideaal, want die maak je ook met de restjes van je koffie. Giet de restjes drank in een ijsblokjesvorm en plaats deze daarna in de vriezer. Ziezo, twee-in-een!

2. Reinig je keukentools

Raar maar waar: koffie is uitstekend voor het schoonmaken van potten en pannen. De kleine korrels werken als een natuurlijk schuurmiddel om de oppervlakken grondig mee te reinigen, zonder dat er agressieve chemicaliën aan te pas komen. En je bespaart ook nog eens op extra schoonmaakmiddelen!

3. Geef je lokken een boost

Zin om je haar eens goed te verwennen? Mix dan een beetje koffie met je shampoo voor een voedingsrijke en energieke wasbeurt. Shampoo kan namelijk residu achterlaten in je haar, maar koffie breekt die restjes af. Als je donker haar hebt, kun je koffie ook gebruiken om je haarkleur meer diepte te geven. Bye bye, dof haar en droge haarpunten!

4. Verzorg je planten

Planten zijn, net zoals jij, dol op koffie. Geef ze daarom een cafeïneboost met koude, verdunde koffie. Deze techniek is vooral geschikt voor zuurminnende planten, zoals orchideeën en azalea's.

5. Maak crème tegen cellulitis

De meeste dure cellulitismiddelen in de cosmetische industrie bevatten veel cafeïne. Gelukkig bestaat hier ook een goedkope doe-het-zelfbehandeling voor. In plaats van een fortuin uit te geven aan die producten, kun je eenvoudig je eigen, goedkopere en even effectieve crème maken met slechts olie en koffie.

6. Gebruik koffie in plaats van verf

Ga je graag creatief aan de slag? Tover de overschot van je koffie dan om tot een kunstwerk. Het enige wat je nodig hebt zijn de restjes koffie, aquarelpapier en penselen. Wie weet zit er diep van binnen wel een ware Picasso in jou verborgen!

7. Verwijder onaangename geurtjes

Koffie ruikt niet alleen lekker, maar kan ook onprettige geurtjes neutraliseren. Ze verdrijven de muffe geur in je huis in no time. Gooi daarom dat koffiedik niet weg, maar geef het een tweede leven als geurvreter!