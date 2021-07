Dit trucje zou je seksleven weleens helemaal kunnen veranderen

Goede seks heb je niet zomaar. Het vergt voor velen een goede band met hun (bed)partner en - laten we eerlijk zijn - een flinke dosis zelfvertrouwen. Je eigen lichaam vanbinnen en vanbuiten kennen is bovendien essentieel, want alleen op die manier kan je weten wat je wel en niet leuk vindt.

Eerder schreven we al over het belang van regelmatig sporten voor een bloeiend seksleven, maar er is meer. Je kan namelijk ook oefeningen doen die helemaal gericht zijn op je intieme delen. En die kunnen je seksleven een flinke boost geven.

Kegel

We hebben het hier uiteraard over Kegel-oefeningen. Sommigen hebben er ongetwijfeld al van gehoord, anderen nog niet. Wat zo bijzonder is, is dat iedereen met een vulva ze kan doen en dat ook nog eens overal, op elk mogelijk moment. De bedoeling is namelijk dat je de spier die je gebruikt om je pipi op te houden, vijf à tien seconden aanspant. Vervolgens pauzeer je tien seconden alvorens opnieuw te beginnen. Idealiter doe je dat zo’n twee à drie keer per dag, tien keer na elkaar. Op die manier komen je zenuwen dichter naar de oppervlakte te liggen doordat je bloedstroom sterker wordt en is het dus makkelijker om een orgasme te krijgen.