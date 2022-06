Dit is het beste moment van de dag om te sporten

Sporten is altijd gezond, of je het nu ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds doet. Al is er volgens een nieuwe Amerikaanse studie wel een optimaal moment om te sporten, afhankelijk van wat je verwacht van je work-out: spieren opbouwen of vet verbranden. De studie werd gepubliceerde in het vaktijdschrift Frontiers in Physiology.