Dit zijn de Vlaamse Fietssteden van 2022

Mechelen is uitgeroepen tot fietsstad van 2022. Dat is dinsdag bekendgemaakt door de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De stad krijgt de erkenning omdat ze voorop loopt op het vlak van fietsbeleid en als inspiratie kan dienen voor andere Vlaamse steden. Ook Lommel en Peer vallen in de prijzen op het jaarlijks fietscongres, dat dit jaar in Deinze wordt gehouden. De prijzen worden overhandigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

In de categorie grote steden (meer dan 50.000 inwoners) is Mechelen de nieuwe titelhouder omdat er de voorbije jaren opvallend veel fietsinfrastructuur is gebouwd. De jury verwijst naar een vlotte fietsverbinding tussen het noorden en zuiden van de stad, die gescheiden is van motorvoertuigen. Inwoners kunnen zich wenden tot het ‘Huis van de Fiets’ voor informatie over fietsroutes of fietsbeleid. Ze kunnen er ook terecht voor fietsonderhoud of fietsverhuur.

«Er wordt ook ingezet op ondergronds fietsparkeren, zowel in het stadscentrum als in de stationsomgeving», zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. «Kortom: een heleboel verwezenlijkingen waardoor de titel dit jaar verdiend naar Mechelen gaat.» Mechelen moest het in de grootste categorie opnemen tegen Leuven en Genk.

Het is de vijfde keer dat de titels worden toegekend, na eerdere edities in 2012, 2015, 2018 en 2020. De laatste keer werd Kortrijk uitgeroepen tot Fietsstad.

Lommel en Peer

Het Limburgse Lommel valt dan weer op in de categorie tussen 20.000 en 50.000 inwoners. De VSV verwijst naar de kwalitatieve fietsstallingen en looft de fietscultuur. Het stadsbestuur geeft er het goede voorbeeld en er zijn tal van campagnes. Peer, een kleinere Limburgse stad, mag zich ook Fietsstad noemen, omdat het een relatief groot deel van het budget vrijmaakt voor knelpunten op schoolroutes.

De fietsstad van Vlaanderen is een wedstrijd die begint met een oproep waarin een kleine 20.000 deelnemers online een stem uitbrengen. 133 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten kwamen in aanmerking voor een tweede ronde. In de grootste categorie waren Genk, Leuven en Mechelen genomineerd. In de tweede categorie (20.000 tot 50.000 inwoners) ging het om Lommel, Dilsen-Stokkem en Mortsel. En in de kleinste categorie (minder dan 20.000 inwoners) waren Lendelede, Peer en Zutendaal genomineerd.

Een gespecialiseerd studiebureau deed een doorlichting waarbij experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten hebben gedaan. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.