Dit doet samen slapen met je lief voor je gezondheid

Samen slapen. Het is een onderwerp dat de gemoederen weleens durft te beroeren. Voor de één bestaat er niets leukers in de wereld, voor de ander voelt het haast aan als een straf. Vooral als jij én je partner tot een andere groep behoren, zorgt die verdeeldheid voor problemen. Hoewel steeds meer koppels dezer dagen permanent apart slapen, is dat volgens een nieuw onderzoek geen goed idee.