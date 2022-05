Niet te veel, niet te weinig: Dit is hoeveel uur slaap je écht nodig hebt volgens een studie

De Britse studie onderzocht zo’n 500.000 volwassenen tussen de 38 en 73 jaar. Uit de resultaten bleek dat zowel te veel slaap als te weinig slaap gelinkt kon worden aan slechte cognitieve prestaties en een verminderde mentale gezondheid, met name depressie en angst. Bovendien zou iedere nacht ongeveer even veel slapen ook een positieve impact hebben op je gezondheid. Tot slot kwamen ze tot de ideale hoeveelheid slaap voor 38+’ers: zo’n zeven uur slaap.

Even belangrijk als sport

Er kwamen zichtbaar negatieve effecten te kijken bij meer dan zeven uur slaap. In The Guardian benadrukt professor Barbara Sahakian van de Cambridge University, departement psychiatrie, dat voldoende slaap voor iedere leeftijdscategorie van cruciaal belang is, maar nog belangrijker wordt naarmate we ouder worden: «Het is net zo belangrijk als sporten.»

Specifiek was de impact van slechte slaap zichtbaar in de hippocampus, het geheugencentrum van de hersenen. Zo zou te veel of te weinig slaap gelinkt worden met een kleiner hersenvolume. Wie zeven uur sliep, deed het bijvoorbeeld beter op cognitieve testen die verwerkingssnelheid, visuele aandacht, geheugen en probleemoplossend denken maten.

Oorzaak

De negatieve impact van te weinig slaap zou te wijten zijn aan de verstoring in de golven van diepe en lichte slaap, die erg belangrijk zouden zijn voor het geheugen. De hersenen zouden ook minder goed in staat zijn om gifstoffen te vernielen. Maar de oorzaak van de negatieve impact van te veel slaap is minder duidelijk voor de wetenschappers.

Tot slot wordt benadrukt dat er nog geen causale relatie vastgesteld kon worden tussen zeven uur slaap en hersenaandoeningen, aangezien onregelmatige slaappatronen veroorzaakt kunnen worden door erg veel factoren.