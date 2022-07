Dit is de beste dag van de week voor een zomerse date

Maar wanneer organiseer je die date? We gaan er haast blindelings van uit dat het weekend het beste moment van de week is om af te spreken, maar niets blijkt minder waar. Althans, tijdens de zomermaanden dan toch.

Dinsdag datedag

Volgens Naomi Walkland, vicedirecteur van Bumble Europe, is het weekend tijdens de zomer namelijk hét moment waarop we tripjes willen maken of willen afspreken met vrienden. Het mooie weer is nu eenmaal het beste excuus om van elk vrij moment te genieten en dat doen we blijkbaar het liefst met mensen van wie we zeker weten dat we ze appreciëren. Wanneer de temperaturen de hoogte in schieten, is dinsdag dan ook de populairste dag voor een eerste date. Onverwacht, maar goed om weten. Tijdens de rest van het jaar is het weekend trouwens wél erg populair om op date te gaan.