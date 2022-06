De nieuwste datingtrend? Samen ontbijten

Onze samenleving evolueert constant en wijzelf volgen op korte afstand. De evolutie wil dat we ons aanpassen aan onze leefwereld en dus doen we dat, vaker onbewust dan bewust. En aangezien ons liefdesleven een belangrijke rol speelt in ons leven, is het niet meer dan logisch dat ook relaties en datingtrends voortdurend in beweging zijn.

Waar we voor de coronacrisis standaard ‘s avonds op café afspraken met een date, is dat de laatste tijd wel anders. We gaan creatiever om met dates en dus gaan we samen wandelen in het park, gaan we een koffietje drinken tijdens de middagpauze of trekken we zelfs samen de schaatsen aan. Hoe banaler, hoe beter. En de laatste datingtrend sluit daar goed bij aan, want in plaats van ‘s avonds cocktails te gaan drinken, spreken we af voor een ochtendlijk ontbijt.

Ochtendstond heeft goud in de mond

Het lijkt misschien een beetje raar om te gaan ontbijten met iemand die je nog niet kent en misschien is het niet voor iedereen weggelegd, maar er valt wel wat voor te zeggen. Je bent nog fris in je hoofd (tenzij je de avond ervoor bent uitgeweest, uiteraard) en leert de ander helemaal nuchter kennen.

Volgens gedragswetenschapper Francesca Gino van de universiteit van Harvard heeft ochtendstond wat daten betreft alvast goud in de mond. In een interview met Cosmopolitan legt ze uit waarom. Volgens haar ben je ‘s avonds vaak te afgemt, waardoor het moeilijk is om je aandacht er helemaal bij te houden tijdens een date. Afspreken om samen te ontbijten heeft als voordeel dat je nog vrij zorgeloos bent en dat je je aandacht helemaal op de ander kan richten.

Wij zien alvast een ander voordeel in de nieuwe datingtrend: je weet meteen of de ander net zo’n grote zoetekauw is als jij. Niemand wil tenslotte daten met een pancake-hater (grapje - of misschien toch niet).