Dit is de beste bar ter wereld van 2022

Hoe graag je ook doorzakt in Café Het Postje pal in je dorpskern: het is niet de beste bar ter wereld. Althans niet volgens ‘the World’s 50 Best Bars list’, die sinds 2009 elk jaar wordt opgesteld. 650 experts, recensenten en barmannen en -vrouwen gaan daarvoor op zoek naar de plek die de beste drankjes en cocktails voorschotelt. Ook dit jaar staat er geen Belgische bar in de top 50. Gelukkig hoef je niet ver buiten de landsgrenzen te reizen om te kunnen sippen van een heerlijk drankje in de beste bar ter wereld.