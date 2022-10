Vergeet de kaasplank: dit jaar aperitieven we met een boterplank

Wie zijn gasten deze herfst echt wil overdonderen, aperitieft dit seizoen met boter in plaats van kaas en charcuterie. En dan hebben we het niet over een klontje boter, maar een goede vloot boter, gespreid over een houten plank, met hartige en zoete toppings erbovenop. Dat zogenaamde ‘butter board’ deed recent zijn intrede op TikTok. Sindsdien loopt het gesmeerd voor de botertrend.

Deze herfst luidt het devies: smeren, smeren, smeren. Geen zonnecrème, maar hopen boter. Preferabel op een houten plank, met daarbovenop een uiteenlopend aanbod aan toppings. Denk aan: geitenkaas, vijgen, confituur, walnoot, abrikoos, eetbare bloemen, aardbeien of honing. Leg er nog wat getoaste stukjes brood bij, en je maakte een heerlijk ‘butter board’.

Economisch, esthetisch, entertainend

De charcuterie- en kaasplank heeft zijn tijd gekend. Met de stijgende inflatie en hoge energieprijzen, hebben we steeds minder budget over voor prijzige producten zoals kwaliteitsvolle comté en smaakvolle pancetta. Ook boter is evenzeer onderhevig aan inflatie en problemen met de toeleveringsketen, maar blijft een van de meer betaalbare zuivelproducten. Het butter board is dus voor een stuk een economische aperitieftrend.

Maar er is meer: dankzij de eetbare bloemen of sierlijke vijgen, ziet het butter board er bijzonder esthetisch uit. Boter is bovendien zo eenvoudig qua smaak, dat je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten en zover kunt gaan in de toppings zoals jij wil. En tot slot is het bijzonder simpel te bereiden. Bewijs daarvan zijn alvast de ettelijke TikTok-recepten die de laatste weken circuleren. Of zoals Justin Doiron, een Amerikaanse foodblogger, vertelde aan The New York Times: «Het is een meer bescheiden vorm van entertainment. Charcuterieplanken zijn zo pietluttig en zo overdone.»

DIY-boterbord

Zelf eens een butter board maken? Kies dan je mooiste houten en effen plank uit, en laat kwalitatieve boter chambreren tot het mooi smeerbaar wordt. Zet de boter nooit in de microgolf om het proces te versnellen, want dan verlies je smaak en textuur. Vergeet de boter niet te kruiden met zout, chilivlokken of citroenzeste. Gebruik een spatel om je toppings netjes over je boter te etaleren, zodat het geen rommelig boeltje wordt. En ga tot slot helemaal los met de toppings. Je gasten zullen onder de indruk zijn.

