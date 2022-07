Deze twee Belgische restaurants behoren tot de beste van Europa

Wij Belgen staan bekend om onze Bourgondische eetgewoontes. Hoe meer, hoe beter. Hoe rijkelijker, hoe beter. Hoe overvloediger, hoe beter. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze restaurants én onze chefs het internationaal goed doen. Restaurantgids Opinionated about Dining maakte een lijstje met de beste restaurants van Europa en in de top vijftig schitteren twee Belgische adresjes.

En hoewel twee Belgische adresjes op vijftig niet slecht is, is het wachten tot de veertigste plaats om een Belgische naam te spotten. L'Air du Temps, gebaseerd in Liernu, siert dus die veertigste plaats. The Jane in Antwerpen sluit het Belgische duo af en komt binnen op plaats 49. Hieronder de volledige top vijftig.

Top vijftig beste restuarants van Europa

1. Alchemist, Kopenhagen

2. Restaurant Frantzén, Stockholm

3. Etxebarri, Axpe

4. Schloss Schauenstein, Fürstenau

5. Bagá, Jaén

6. Lido 84, Gardone Riviera

7. Restaurant Quique Dacosta, Dénia

8. Geranium, Kopenhagen

9. Kadeau Bornholm, Bornholm

10. De Librije, Zwolle

11. Uliassi, Senigallia

12. Diverxo, Madrid

13. St. Hubertus, San Cassiano

14. Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl

15. Osteria Francescana, Modena

16. Azurmendi, Larrabetzu

17. La Marine, Noirmoutier

18. Noma 2.0, Kopenhagen

19. Ernst, Berlijn

20. Disfrutar, Barcelona

21. Koks, Leynavatn

22. Maaemo, Oslo

23. L’Arpège, Parijs

24. Casa Marcial, Arriondas

25. Le Calandre, Rubano

26. El Celler de Can Roca, Girona

27. L’Enclume, Cartmel

28. Els Casals, Sagàs

29. Reale, Castel di Sangro

30. Restaurant Jordnær, Kopenhagen

31. Piazza Duomo, Alba

32. Hiša Franko, Kobarid

33. Rote Wand Chef’s Table, Lech

34. Vendôme, Bergisch-Gladbach

35. Noor, Córdoba

36. Henne Kirkeby Kro, Henne

37. Fat Duck, Bray

38. Kadeau, Kopenhagen

39. Ca l’Enric, Olot

40. L’Air du Temps, Liernu

41. Kei, Parijs

42. Konstantin Filippou, Wenen

43. Mirazur, Menton

44. Alkimia, Barcelona

45. AOC, Kopenhagen

46. Martín Berasategui, Lasarte

47. Atelier, Munich

48. Cocina Hermanos Torres, Barcelona

49. The Jane, Antwerpen

50. Essigbratlein, Nuremberg