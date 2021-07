Deze stad staat niet langer op Unesco’s Werelderfgoedlijst

Dertien afgevaardigden van het Comité schaarden zich in een geheime stemming achter een deklassering van de historische haven in het noordwesten van Engeland. Vijf leden stemden tegen. Daarmee werd de vereiste tweederdemeerderheid gehaald, deelde de Chinese voorzitter Tian Xuejun mee.

Industriële tijdperk

De haven van Liverpool geldt als een symbool van het industriële tijdperk. Het gebied werd in 2004 opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Daarop prijken iconische plaatsen als de Taj Mahal en de Egyptische piramiden. Het Comité moest zich buigen over een rapport dat het beheer van een herontwikkelingsproject in het havengebied aan de kaak stelde en dat voor «ernstige achteruitgang en onomkeerbaar verlies» van karakteristieke eigenschappen had gezorgd.

Burgemeester Joanne Anderson vindt het nieuws «onbegrijpelijk». «Ik ben heel ontgoocheld over deze beslissing om de status van werelderfgoed in te trekken, een decennium nadat Unesco de stad voor het laatst bezocht», zei ze. Samen met de Britse regering wil Anderson bekijken of er beroep kan aangetekend worden. Ook de Britse regering is «zeer ontgoocheld» over het besluit, reageerde een woordvoerder.

Voetbalstadion

Unesco stoort zich onder meer aan de aanleg van het nieuwe voetbalstadion van Everton. De verhuis van de club van Goodison Park naar het havengebied, goed voor een prijskaartje van 500 miljoen Britse pond, werd eerder dit jaar goedgekeurd, ondanks protest van erfgoedorganisaties.

Het stadsbestuur van Liverpool houdt staande dat de voorbije jaren 700 miljoen pond is geïnvesteerd in de upgrade van historische gebouwen. De komende jaren wordt nog eens 800 miljoen uitgetrokken, inclusief voor de verhuis van Everton.