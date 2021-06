Zeilboot van Jacques Brel wordt mogelijk beschermd erfgoed

De Askoy II was in de jaren zestig het grootste zeiljacht in het land. De boot is vooral bekend als 'de boot van Jacques Brel'. Hij kocht ze in 1974 van Hugo Van Kuyck. Brel leerde ermee zeilen, trok ermee naar de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië en verkocht het schip in 1976. Maar het jacht lag meer dan tien jaar te verkommeren onder de zee in Nieuw-Zeeland. De broers Staf en Piet Wittevrongel uit Blankenberge lieten de boot opgraven en startten een ambitieus restauratieproject.