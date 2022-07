Deze spullen vergeten we al te vaak mee te nemen op reis

Reizen is ongetwijfeld plezierig, maar één activiteit zouden we het liefst van al ieder jaar overslaan: inpakken. Hoeveel checklists we ook maken, er is altijd wel iéts dat we vergeten mee te nemen. Gelukkig zijn er enkele klassiekers onder de vergeten voorwerpen. Dit is het vakantiegerief dat we al te vaak thuislaten.

Opladers

Ondanks dat we met zijn allen gekluisterd zitten aan onze smartphone, blijven onze kabeltjes geregeld liggen. Omdat we ze thuis ook laten rondslingeren? Omdat onze gsm toch al opgeladen is? God weet waarom we dit cruciale element vergeten, maar vervelend is het alleszins om die niet op zak te hebben.

Tandpasta

Voor tandpasta rekenen we al snel op onze reisgezel: die zal dat wel ingepakt hebben. Niets is minder waar. Daar sta je dan met je stinkbek. Beter twee tubes, dan geen!

Zakjes, zakjes, zakjes

Vuile was? Die steek je in een zakje. Je schoenen? Die steek je in een zakje. Op stap en je maakt afval? Afval in het zakje. Snel naar de supermarkt? Handig, boodschappen in een zakje. Steek er gerust dus maar een stuk of tien weg, in plaats van nul.

Balpen

Heel tof om vakantiekaartjes te sturen naar je grootmoeder, jammer dat je geen balpen mee hebt. Vermijd die onnodige aankoop in de supermarkt – een stylo verkopen ze maar zelden per één – en steek een balpen in je rugzak.

EHBO-kit

Zelfs de meest acrobatische, evenwichtige, gezonde reizigers heeft al eens een accidentje. Neem dus zeker mee: paracetamol, ibuprofen, ontsmettingsmiddel, vaseline, pleisters en een middeltje voor de darmen. Niemand houdt ervan om in Jommekes-Spaans zijn kwaaltjes uit te leggen in een apotheek op 17 kilometer van hun vakantieverblijf.

Cash

We zijn verwend in België en kunnen vrijwel overal contactloos betalen. Dat is heus niet overal het geval. Zeker als je in het buitenland een taxi wil nemen, of in een klein gezellig dorpje een koffie wil drinken, kan het wel eens zijn dat je enkel met cash kunt betalen (of dat ze buitenlandse kaarten weigeren). Dat kan een probleem zijn, zeker in landen met een vreemde munt. Ga dus op tijd langs bij de bank – lees: voor de zekerheid twee weken op voorhand. Cash afhalen op reis kan ook, maar vaak komt er dan een extra administratieve kost erbovenop.