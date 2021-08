Deze «koffie» zou je seksleven een boost geven

Dat koffie een magisch goedje is, wisten we al langer. Niet alleen is het een genot voor je smaakpapillen (tenminste, als je het goed aanpakt), maar bovendien word je er ‘s ochtends sneller wakker door en geeft het je toiletbezoekjes een boost. Maar op je seksleven heeft de drank - helaas - geen invloed.