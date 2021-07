OH NEE. Je kopje koffie zal duurder worden

Slecht nieuws voor koffieliefhebbers: de prijs van Arabica-koffie is op de financiële markten gestegen tot het hoogste niveau in meer dan zes jaar. Futures op de beurs van New York stegen met 11 procent tot 1,95 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014.

Aanleiding zijn de (verwachte) lagere voorraden, in combinatie met de opnieuw toenemende vraag en duurdere logistiek.

Eerder dit jaar speelde de droogte nog een rol, intussen zijn daar twee vriesperiodes bijgekomen in Brazilië, de belangrijkste leverancier voor de Arabica-boon. «We hebben deze situatie niet meer gezien sinds de vorige grote vrieskou van 1994», aldus Regis Ricco, directeur bij RR Consultoria Rural in de deelstaat Minas Gerais. Deze keer is de vrieskou «erg omvangrijk» en «erg schadelijk» voor de koffiebonen. Verwacht wordt dat dit zal resulteren in de kleinste oogsten in Brazilië in zestig jaar.