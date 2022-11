Deze Belgische bezienswaardigheid behoort tot de tien beste van Europa

De herfstvakantie mag dan wel voorbij zijn, dat betekent niet dat het te laat is om in eigen land op verkenningstocht te gaan. Meer dan een dag of een weekend heb je niet nodig om een nieuw stukje België te verkennen. Volgende keer dat je een moment vrij hebt, trek je maar beter richting Brussel, want daar vind je één van de tien beste bezienswaardigheden van Europa.

Althans, toch als we Big 7 Travel en Holiday Cars mogen geloven. De twee bedrijven sloegen de handen in elkaar om een top tien van Europese bezienswaardigheden te maken. Toegegeven, erg origineel zijn de meeste laureaten niet, maar dat is ook niet altijd nodig. Zo staat de Eiffeltoren in Parijs op één en de Big Ben in Londen op twee. Benieuwd naar de Belgische ‘winnaar’? Scroll dan snel naar beneden, ons landje staat op nummer zes...

Top tien Europese bezienswaardigheden

1. Eiffeltoren, Parijs, Frankrijk

2. Big Ben, Londen, Verenigd Koninkrijk

3. Sagrada Familia, Barcelona, Spanje

4. Colosseum, Rome, Italië

5. Lac Léman, Genève, Zwitserland

6. Grote Markt, Brussel, België

7. Château de Versailles, Versailles, Frankrijk

8. Alhambra, Granada, Spanje

9. Louvre Museum, Parijs, Frankrijk

10. Windsor Castle, Windsor, Verenigd Koninkrijk