ON THE MOVE. Te voet, te fiets, tevreden: Brussel in de kijker als wandel- en fietsparadijs

Optie B is een ludieke campagne die onze hoofdstad promoot door onbetaalbare insidertips, niet te missen adresjes en minder bekende bezienswaardigheden te bundelen. Eerder werden ‘Geheime tuinen’, ‘Second life’, ‘Selfcare’ en ‘Beer, Gin, Wine’ onder de loep genomen. Voor het vijfde thema wordt Brussel als wandel- en fietsbestemming in de kijker gezet onder de noemer ‘Te voet, te fiets, tevreden’.

Alle wegen leiden naar Brussel

Om Brussel als een volwaardige fietsbestemming te promoten, stippelde Optie B op maat gemaakte fietsroutes uit die vanuit Leuven, Mechelen, Aalst, Nijvel, Waver en Ninove naar de hoofdstad voeren. De weg is vrijgemaakt voor eenvoudige en ecologische citytrips naar Brussel. En dat is natuurlijk tweerichtingsverkeer: ook Brusselaars kunnen van de gelegenheid gebruik maken om een fietsbezoekje te brengen aan de nabijgelegen steden.

«Tijdens de zomer leeft de stad helemaal op: mensen van binnen en buiten Brussel relaxen op terrasjes, zoeken verkoeling in het park of komen genieten van cultuur. Met deze campagne tonen we dat wandelen, fietsen en openbaar vervoer fijne, goedkope en snelle manieren kunnen zijn om op ontdekking te gaan. Kom je met de auto, parkeer je dan zonder zorgen in een van onze overstap- of publieke parkings», aldus Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Fietsrevolutie

Ook in Brussel zelf is er vanalles te doen voor de wielertoerist. De BXL Tour, een wielerwedstrijd die elk jaar in en rond de stad plaatsvindt, of de fietsrondleidingen (met een gastronomische, culturele en folkloristisch focus, of speciaal bedoeld voor gezinnen) die door Pro Vélo worden aangeboden, zijn slechts een kleine greep uit het aanbod. Pro Vélo is ook de initiatiefnemer achter het succesvolle The Bike Project, een programma dat bedrijven wil ondersteunen om het gebruik van de fiets voor professionele doeleinden te promoten. Bovendien werd – met de steun van de Stad Brussel en Citydev – het BXL Pump Park aangelegd op initiatief van de vzw Ride Your Future en zag het eerste fietspark in Brussel het levenslicht.

Goed uit de voeten in de hoofdstad

Ne em je liever de benenwagen? Er gaat niets boven wandelen om alle hoekjes en verborgen pareltjes van Brussel te ontdekken. «We willen de bezoekers onderdompelen in de sfeer van de hoofdstad en laten proeven van de typisch Brusselse feel, die je het beste te voet kunt ontdekken», zegt Sophie Legrand, directeur van Itinéraires, dat geleide wandelingen organiseert in het hart van de hoofdstad. Er zijn ook verschillende wandelclubs, zoals Cercle Pégase, die gezellige en sportieve wandelingen aanbieden in de hoofdstad en daarbuiten.

Winkeltips

Slenteren door de winkelstraten is ongetwijfeld de beste manier om van een shoptrip te genieten. Aan winkels boordevol wandel- en fietsmateriaal is er in Brussel gelukkig geen gebrek. Naast de gekende grote ketens zoals Decathlon of A.S. Adventure, vind je er ook meer gespecialiseerde zaken: Van Calck Sports biedt een ruime keuze aan wandelkledij; Jogging Plus en Trakks richten zich tot hardlopers en wandelaars; Coureur, Velofixer, Bike your City en Cowboy bieden dan weer nieuwe en opgelapte fietsen aan in verschillende prijsklassen. Mogelijkheden te over dus om dat ene paar schoenen, een helm of een kinderzitje te vinden!