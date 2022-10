Deliveroo wordt Deliverbooo en levert nu ook halloweenkostuums aan huis

Het feestgebeuren rond halloween speelt zich al lang niet meer alleen af in de Verenigde Staten, maar ook bij ons. Daarom komt Deliveroo dit jaar op de proppen met een exclusieve Deliverbooo-shop waar je last-minute jouw verkleedkostuum kan bestellen. En Deliveroo houdt uiteraard vast aan hun core: food. Ga jij verkleed als een fles ketchup? Een sushirol of een hotdog?

Of je nu non-stop horrorfilms gaat bingen of een halloweenfeest met angstaanjagende hapjes wil organiseren: de nacht van de dood en verderf gaat niet langer onopgemerkt voorbij.

Reunite dus je vrienden, familie of collega’s om halloween uitgebreid te vieren. Dit jaar kan je bovendien rekenen op Deliveroo als jouw partner in crime om een origineel halloweenpak te scoren. Voor het eerst biedt de bezorgservice tenslotte smakelijke food kostuums aan: van een fles ketchup en een hotdog tot een shrimp cocktail en een sushirol.

Las Fiestas

Deliveroo slaat hiervoor de handen in elkaar met dé feestkenner in Vlaanderen: Las Fiestas in Gent en Aalst. In deze steden kan je dan ook gedurende het weekend van Halloween jouw favoriete Halloweenkostuum bestellen via de DeliverBOOO Aalst of Gent e-shop op Deliveroo.be of in de app.

«Toen Deliveroo contact met ons opnam dachten we ‘geest-ig, een samenwerking met Deliveroo. Samen geven we een spooktaculaire boooo-st aan Halloween!’», zegt Astrid Verbraekel, eigenaar van Las Fiestas in Aalst, Gent, Halle en Kontich. «We waren blij verrast dat ze bij ons aanklopten. Zoals Deliveroo de trends in food volgt, volgen wij deze in partyland!»

Van vrijdag 28 oktober tot maandag 31 oktober kun je jouw favoriete food Halloweenkostuum bestellen via DeliverBOOO Aalst en DeliverBOOO Gent op Deliveroo.be of in de app.